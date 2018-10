Cercatore di funghi ancora disperso nel vibonese, sul posto anche il Prefetto

Non si hanno ancora notizie del 62enne cercatore di funghi disperso nei boschi vicino il lago Laceno, nel vibonese. (LEGGI)



L’uomo era uscito dalla sua abitazione di Brognatauro nella giornata di domenica scorsa e non vi ha fatto più ritorno.

In questi giorni, numerosi uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria sono stati impegnati nelle ricerche, ieri riuscendo anche, visto il miglioramento del fondo della strada di montagna, a far raggiungere il luogo delle ricerche lo speciale mezzo 4x4 del Soccorso Alpino Calabria per il coordinamento delle ricerche.

Nel primo pomeriggio anche il Prefetto di Vibo Valentia è giunto sul posto per accertarsi direttamente dello stato luogo e dell'andamento delle complesse operazioni delle ricerche in applicazione del Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse.

A concorrere nelle ricerche, rese particolarmente complesse dalla fittissima vegetazione e dalla particolare orografia del territorio, oltre agli uomini del Soccorso alpino con le proprie Unità Cinofili, comprensivo di un cane molecolare, volontari di Protezione Civile di Caulonia, i cacciatori di Calabria dei Carabinieri, i VVF e gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Le ricerche continuano anche oggi.