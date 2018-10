Evasione dell’Iva, sequestro da un milione una società alberghiera

Un sequestro da quasi un milione di euro ha colpito un’azienda del cosentino che opera nel settore alberghiero ed a cui la Procura del capoluogo contesta di non aver pagato l’Iva.

Il provvedimento è stato eseguito dalle fiamme gialle del Comando Provinciale bruzio al termine di un controllo fiscale - effettuato dagli specialisti del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza - che ha rilevato i mancasti versamenti dell’imposta sul valore aggiunto per oltre 930 mila euro.

Inevitabile anche la denuncia a carico del rappresentante legale della società mentre i sigilli sono scattati - tra il cosentino e la provincia di Firenze - su disponibilità finanziarie e immobiliari dell’azienda e per un importo che raggiunga il completo soddisfacimento della pretesa dell’Erario, in pratica per il valore corrispondente all’imposta evasa.