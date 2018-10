Pallavolo, Top Volley Lamezia: 2 sconfitte nette contro Livorno e Mondovì

L’inizio di stagione non è stato quello desiderato. Due sconfitte nette contro Livorno e Mondovì, nessun punto e nessun set conquistato per la Top Volley Lamezia. Le difficoltà di questo avvio hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sul giovane gruppo lametino, costretto a macinare chilometri su chilometri per allenarsi quotidianamente e ancor di più per poter giocare in “casa” nella lontana Corigliano. Lungi dal cercare alibi esterni al campo Samuele Aprile prova ad analizzare cosa non abbia funzionato invece nei 9 metri

“Sicuramente con maggiore impegno in campo avremmo potuto portare a casa qualche punto nelle prime due gare. Sapevamo – riconosce il classe ’97 centrale giallorosso - che non sarebbero state partite facili ma nessuna partita sarà facile per noi se non diamo tutti il 100%. Dobbiamo lavorare sempre al massimo perché nessuno ci regalerà niente”

Top Volley Lamezia da rivedere sotto molti aspetti anche se, per il centrale di Cinquefrondi, l’aspetto più importante è soprattutto il carattere

“Dobbiamo migliorare in tutti i fondamentali ovviamente ma innanzitutto dobbiamo migliorare l’atteggiamento in campo. Il carattere non può mancare da parte di nessuno, soprattutto in una squadra giovane come la nostra. Per noi esordienti in serie A c’è la voglia di dimostrare di poterci stare e di meritarcela, ma possiamo farlo solo con la massima determinazione e con la cattiveria necessaria per superare tutte le difficoltà”

Aprile, alla sua prima esperienza in A2 prova a fare anche un primo bilancio del suo personale inizio di stagione

“Inizio molto negativo personalmente, sapevo che avrei fatto molto fatica e così è stato. In A2 ci sono altezze e velocità diverse e faccio ancora molta fatica. Continuerò a dare il massimo in allenamento perché devo migliorare molto”.

Archiviate le sconfitte contro Livorno e Mondovì, il calendario propone ai giallorossi 3 sfide insidiosissime nel giro di una settimana. Domenica 28 si giocherà a Potenza Picena, quindi doppio turno “casalingo” ancora lontano da Lamezia contro Brescia (giovedì 1° novembre) e Santa Croce (domenica 4 novembre).

“Affronteremo tre gare contro tre squadre candidate a stare nei piani alti della classifica, noi dovremo dare il 200% per provare a conquistare qualche punto per la nostra classifica che al momento piange e per cominciare ad acquisire fiducia in noi stessi”.