Frane, Comune Rossano: Strada Sila non può essere riaperta

La strada Rossano-Sila non può essere riaperta. - Lo comunica, con una nota stampa, il Comune - È stata una roccia distaccatasi dal costone a sfondare la barriera paramassi ieri, durante le abbondanti piogge (LEGGI QUI). La frana in atto è, dunque, a monte. Servono ulteriori indagini per stabilire la linea di intervento per la messa in sicurezza.

È quanto risultato dal sopralluogo tecnico appena conclusosi, coordinato dal dirigente Giuseppe Graziani e al quale ha partecipato anche il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico Bagnato.

L’unica strada di accesso al centro storico – precisa il Dirigente – resta, quindi, per il momento, la Strada Provinciale 177 a sua volta interessata da tempo da fenomeni franosi e che in caso di precipitazioni non si esclude possa ulteriormente essere compromessa.