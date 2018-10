Maltempo: paura a Rossano per le piogge abbondanti

Paura a Rossano, nella giornata di martedì 23 ottobre, per le abbondanti piogge. Strade allegate, sottopassi e box sommersi completamente d'acqua, smottamenti in alcune Contrade di collina e montagna, fiumi e torrenti in piena. Traffico in tilt.

Chiusa la SP 188 che collega lo Scalo cittadino al centro storico per una frana caduta dal costone che ha squarciato la galleria paramassi ed invaso la strada. Si è vissuta una giornata nefasta che, ancora una volta, ha messo in ginocchio l'intero territorio facendo rivivere alla popolazione rossanese il dramma dell'alluvione del 12 agosto 2015. Tante le telefonate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco per una serie di interventi. Pompe idrovore in azione per prosciugare l'acqua da box e sottopassi. In azione gli uomini della macchina comunale e della Protezione Civile.

Le scuole di ogni ordine e grado, per fortuna, sono state chiuse per l’allerta meteo di livello 4 (Codice Rosso) diramato, nel pomeriggio di lunedì, dalla Protezione Civile della Regione Calabria con perturbazioni violente ed improvvise su tutta la fascia jonica cosentina e, soprattutto, nella Piana di Sibari. Oggi, grazie alle buone condizioni climatiche, il personale della macchina comunale, insieme alla Polizia Locale, sta perlustrando l’intero territorio di competenza per verificare i danni provocati dal maltempo.