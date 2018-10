Trasporti: in Calabria 22 nuovi autobus per viaggiare beneECOmodi

Nell’ambito dell’iniziativa “Connettere l’Italia” la Regione Calabria e il MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) hanno cofinanziato l’acquisto da parte di CoMeTra di 22 nuovi autobus (EURO 6) che consentiranno la dismissione di altrettanti autobus vetusti e obsoleti (EURO 0 o EURO 1), altamente inquinanti, immatricolati antecedentemente al 1997.

Tale decisione rientra in un più ampio progetto di modernizzazione del trasporto locale avviato dal governo regionale sotto la spinta determinante del presidente Oliverio. Erano 15 anni che la Regione Calabria non acquistava nuovi mezzi destinati al Trasporto Pubblico Locale.

I nuovi 22 bus regionali costruiti da IRIZAR, in Spagna, comodi, efficienti ed ecosostenibili, saranno presentati lunedì 29 ottobre, alle ore 11.00, nello spiazzale antistante la Cittadella regionale.

L’immissione in servizio dei 22 nuovi autobus -oltre a sostanziali benefici per l’ambiente e, quindi, per tutti i calabresi- rappresenta un’importante occasione per migliorare il comfort e la qualità dell’offerta ai tanti viaggiatori che quotidianamente utilizzano il servizio di Trasporto Pubblico Locale regionale.

“È un altro tassello importante – afferma il Presidente Oliverio – che va a rafforzare una visione del nostro territorio che dovrà diventare sempre più accessibile rispetto al passato. È, quindi, anche un investimento sul futuro perché crea le condizioni necessarie per la crescita economica e sociale della nostra regione”.

Il programma dell’iniziativa fissata per lunedì 29 ottobre prevede due momenti: il primo alle ore 11, presso la Sala Oro della Cittadella regionale sul tema: “Illustrazioni dei cantieri e delle forniture in corso per un nuovo Trasporto Pubblico Locale regionale”.

Introdurrà i lavori Giuseppe Lo Feudo, Direttore Generale delle Ferrovie della Calabria. Seguiranno i contributi di Emanuele Proia, Direttore Generale Asstra; Angelo Mautone, Direttore Generale TPL MIT; Francesco Cribari, Commissario ArtCal. Le conclusioni della prima parte della mattinata saranno affidate al Presidente della Regione, Mario Oliverio.

La seconda parte avrà inizio alle ore 12.30 presso il Piazzale della Cittadella Regionale.

Paolo Marino, Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria e Presidente Cometra e Sergio Aiello, Responsabile Servizi Automobilisti Ferrovie della Calabria, presenteranno le caratteristiche e le qualità dei nuovi autobus.