Torna in funzione l’Istituto Giovanna De Nobili di Catanzaro

Gli studenti del liceo artistico “Giovanna De Nobili” di Catanzaro - in seguito ad un breve periodo in cui l’attività didattica si è svolta nella sede decentrata dell’istituto “Petrucci” – ritornano nelle aule di Piazza Le Pera.

Questa mattina, infatti, i ragazzi dell’Istituto diretto dalla dirigente scolastica Susanna Mustari hanno varcato la soglia dell’immobile che li ospita di consueto ritrovando aule nuove, messe in sicurezza e rifunzionalizzate. Il settore Edilizia scolastica della Provincia di Catanzaro, guidato dalla Rosetta Alberto, ha provveduto alla individuazione di nuovi spazi che sono stati adibiti a laboratori e aule per le attività sfruttando, inoltre, l’importante occasione per ristrutturale la palestra.

“In questi anni, nonostante le difficoltà economiche, abbiamo continuato ad impegnarci nella realizzazione di un sistema scolastico improntato sulla formazione di qualità e sulla sicurezza – ha affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno. La risoluzione delle problematiche connesse all’edilizia scolastica è stata una priorità da fronteggiare nonostante l’esiguità delle risorse provinciali disponibili. Il liceo artistico è stato interessato da interventi di manutenzione per migliorare ulteriormente la qualità degli ambienti dove gli studenti trascorrono le ore di lezione e svolgono le tante apprezzabili attività progettuali in un istituto che risulta molto attrattivo per la qualità formativa e l’organizzazione”.