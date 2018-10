Provincia Catanzaro, in arrivo 550 mila euro per ristrutturare Palazzo Marincola

Un finanziamento di 550 mila euro per ristrutturare e valorizzare il Palazzo delle Sculture, Palazzo Marincola, meglio noto come l’immobile che ospita il Museo delle Arti della Provincia di Catanzaro. E’ questo l’oggetto della convenzione che il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, accompagnato dalla dirigente del settore competente Rosetta Alberto, ha firmato lunedì scorso nella sede del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e spettacolo della Regione Calabria.

Il progetto di ristrutturazione e valorizzazione del prestigioso edificio che ospita il Marca è in testa alla progettazione finanziata dal Piano regionale degli edifici storici e di pregio architettonico con un punteggio di 74. Un risultato importante che potenzia ulteriormente gli ottimi risultati registrati dal Museo delle Arti dell’Ente intermedio guidato da Bruno, grazie anche alla proficua collaborazione tra l’Amministrazione provinciale di Catanzaro e la Fondazione Rocco Guglielmo.

L’intesa tra la Provincia di Catanzaro e la Fondazione Rocco Guglielmo, che ha messo a disposizione le proprie competenze senza alcun onere per l’Ente intermedio, è stata finalizzata ad assicurare continuità alla programmazione culturale del Museo Marca ed apporto tecnico scientifico, messa in discussione dalla riforma degli enti locali del 2015 che ha “sottratto” alle Province la competenza nel settore della Cultura. La gestione dei musei provinciali, infatti, è ricompresa nelle competenze cosiddette “residuali” esercitate dalle Province in attesa che la Regione, con propria norma, individui l’ambito ottimale per la gestione delle stesse.

“La sinergia attivata con la Fondazione Guglielmo è riuscita a mantenere alta l’attenzione sul Marca e il suo percorso culturale proiettando ancora in avanti il livello qualitativo e i successi nel campo culturale già ottenuti dal nostro museo di arte contemporanea – afferma il presidente Bruno - la Fondazione Guglielmo ci ha perso messo di mantenere il percorso culturale sin qui condotto dal Marca sperimentando la riuscita di un ambito di collaborazione pubblico-privata per alcuni versi inedito con l’unico scopo di perseguire la mission della promozione culturale. Con la collaborazione e la direzione artistica del notaio Rocco Guglielmo abbiamo mantenuto l’offerta e i servizi di questa importante struttura della Provincia di Catanzaro ad un livello altissimo conquistando, mostra dopo mostra, una ribalta nazionale e internazionale certificata. La ristrutturazione e la valorizzazione dell’edificio che ospita il Marca favorirà l’ulteriore potenziamento della qualità dei servizi offerti, guardando con ulteriore fiducia al futuro di una struttura di grande attrazione culturale e turistica”.