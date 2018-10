Orientamento. Torna a Reggio il Salone dello Studente

Circa 8 mila ragazzi sono attesi domani al Salone dello Studente della Calabria. Più di 30 proposte formative e professionali proposte dalle principali Università italiane pubbliche e private, tradizionali e online, accademie, scuole di formazione, enti pubblici e privati e le Università del territorio, e oltre 20 incontri su lavoro, formazione e orientamento saranno presentate a Reggio Calabria, in Piazza Italia e nei Palazzi Alvaro e San Giorgio.

Promosso e organizzato insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Provincia di Reggio Calabria, Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria e Città Metropolitana, la manifestazione confluirà venerdì prossimo nell’inaugurazione dell’anno scolastico 2018/19 “Sulle ali della conoscenza” che per l’intera mattinata, presso il Teatro Cilea dalle 9.30, vedrà protagonisti istituzioni, scuole e operatori del settore per promuovere il Piano dell’Offerta Formativa del prossimo anno scolastico e il cambiamento “da costruire insieme, giorno dopo giorno con la forza prorompente della cultura”.

Così annuncia la Dirigente dell’Usr Calabria AT Reggio Calabria Pasqualina Maria Zaccheria. “L’inaugurazione dell’anno scolastico che si realizzerà a Reggio Calabria in collaborazione con il Salone dello Studente sarà un evento di grande portata frutto della sinergia tra Usr, istituzioni scolastiche, Città Metropolitana, Comune di Reggio Calabria e Regione Calabria e istituzioni del territorio”.

“Da oltre trenta anni il nostro obiettivo è quello di orientare i ragazzi verso il proprio futuro sia formativo che professionale. Oggi, per accompagnare i ragazzi in questa difficile decisione, proponiamo insieme ai tradizionali mezzi di orientamento, approfondimenti e strumenti utili ad affrontare il momento della scelta in maniera consapevole e mirata. Ora come non mai i giovani sono essenziali per il futuro e per lo sviluppo del Paese” – dichiara Domenico Ioppolo, Coo Campus Editori.

Sempre più ricca anche l’area dedicata agli insegnanti, il teacher’s corner, che oltre agli incontri sull’orientamento ospiterà il dibattito sul tema delle Stem percorsi scientifici e parità di genere a cura di Giovani Imprenditori Confindustria, che da ottobre dello scorso anno seguono i Saloni con il progetto

#Steamiamoci. “Siamo davvero felici di collaborare per il secondo anno con il Salone dello Studente sul valore delle materie Stem per il futuro delle giovani studentesse. ‘The Stem side of future – il lato rosa della forza’ vuol dire moltiplicare il numero di innovatrici italiane del futuro, far crescere una generazione di donne capaci di guidare il cambiamento ed essere consapevoli del proprio potenziale. È importante coltivare una cultura dell’uguaglianza per abbattere gli stereotipi e accrescere il numero di talenti su cui le nostre imprese potranno contare per innovarsi e svilupparsi. Vogliamo raccontare alle studentesse esempi concreti: quello delle imprenditrici italiane che hanno costruito con successo sul bagaglio Stem il proprio futuro e incoraggiarle a diventare protagoniste del domani” – dichiara Lara Botta, vicepresidente giovani Imprenditori Confindustria.

Il nuovo tour vedrà inoltre la nuova edizione della ricerca “Teen’s Voice” con la collaborazione dell’Università Sapienza di Roma che ha l’obiettivo di indagare il mondo dei giovani, per scoprire il loro pensiero riguardo la scuola, il lavoro e il futuro.