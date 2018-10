Doppia preferenza genere, Stumpo: “Intensificare battaglia”

Per Tonia Stumpo consigliera regionale di parità è necessario “intensificare la battaglia” per la doppia preferenza di genere. È emerso a Corigliano Rossano nel corso di un incontro nel quale è emersa la necessità della doppia preferenza.

“La libertà di opinione va rispettata come la libertà di partecipazione, ragione per la quale rispetterei di più tutte le donne, quelle impegnate nella battaglia sulla doppia preferenza di genere come quelle meno o non impegnate in questa battaglia, che vorranno candidarsi nelle varie competizioni elettorali”. Per la Stumpo “la democrazia è anche Donna alla Presidenza della Regione Calabria”.