Ombrelli aperti sul bus. Il Codacons invita a chiedere risarcimento

Ombrello aperto sul bus. È la denuncia del Codacons Calabria che ha deciso di accogliere le rimostranze dei pendolari che ogni giorno viaggiano sui mezzi di trasporto delle Ferrovie della Calabria e che sono “costretti” a tenere aperto l’ombrello per evitare di bagnarsi. E ha inoltre invitato i viaggiatori a chiedere il risarcimento.

Il tutto nasce dal fatto che i viaggiatori del bus della linea da e per Soveria Mannelli sarebbero costretti a tenere aperto l’ombrello sui mezzi di trasporto perché “la pioggia – come afferma Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale dell'associazione - all'interno dei mezzi di trasporto delle Ferrovie della Calabria, è una costante. Siamo costernati per le segnalazioni che riceviamo da parte di pendolari”.

“Si tratta - prosegue Di Lieto - di automezzi che hanno il tetto bucato, tanto da consentire alla pioggia di invadere l'abitacolo. In questo modo viene impedito ai viaggiatori finanche di sedersi, poiché i sedili sono inzuppati d'acqua”. Per questo il Codacons ha chiesto a Ferrovie della Calabria “spiegazioni sull'accaduto e un immediato intervento. Siamo pronti anche clamorose azioni di protesta. Non si può viaggiare in tali condizioni”.