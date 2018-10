Danni per il maltempo a Crotone, crolla albero in piazza Pitagora

Strade completamente allagate, lungomare invaso da fango e detriti a Crotone a causa della pioggia incessante che ha indotto anche il sindaco ad emettere un avviso, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche avverse. “Si chiede alla cittadinanza – si legge - di non uscire di casa, e salire ai piani superiori fino a diversa disposizione”.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione civile nel territorio. In Piazza Pitagora è caduto l’unico albero presente. Al momento del crollo vi erano delle persone nelle vicinanze che sono riuscite a scansare l’albero caduto lentamente, sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza della zona. L'albero, un pino marittimo, aveva oltre 50 anni.

“Per chi non lo avesse già fatto – informa il Comune - ricordiamo che è attivo il numero verde per l’iscrizione ai servizi informativi dell’ente 800 193 792 per poter ricevere una chiamata vocale anche sul cellulare in caso di criticità o necessità”.