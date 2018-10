Maltempo: frana galleria a Rossano, chiusa strada

Maltempo e viabilità messi a dura prova dal maltempo, chiusa la strada provinciale Rossano-Sila a causa di una frana che ha interessato una delle gallerie che consente l’accesso al centro storico. È stata prontamente informata la competente Provincia di Cosenza attraverso una relazione a seguito di sopralluogo.

A darne notizia è il Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato precisando che continua il monitoraggio sull’intero territorio di Corigliano Rossano.

Allerta, va migliorando la condizione metereologica e non si registrano particolari situazioni di disagio ulteriore. Le piogge abbattutesi in queste ore hanno smosso alcuni terreni e hanno provocato diversi danni dei quali, per ora, non si conosce l’entità. I torrenti hanno defluito ma non in modo ottimale a causa dei detriti. È necessaria – fa sapere ancora Levato – la pulizia dei fossi di scolo per prevenire inondazioni.