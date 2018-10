Cercatore di funghi disperso nel reggino, ritrovata auto

Squadre dei vigili del fuoco, unitamente alle unità Saf e cinofile, sono impegnate da domenica sera nel ritrovamento di un cercatore di funghi di 65 anni disperso nelle montagne di Stilo, in provincia di Reggio Calabria.

Le ricerche sono in atto su una vasta zona nelle Serre tra Brognaturo e Cardinale, a partire dall'automobile dell'uomo, ritrovata molto probabilmente nel posto in cui l'aveva lasciata. È stata predisposta la sala operativa mobile ma l'olografia del territorio non ha permesso la sua dislocazione nella zona attigua alle ricerche.