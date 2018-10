Banca del latte e passeggiata in rosa: due iniziative delle Pari Opportunità

Si è tenuta questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Crotone la presentazione di due iniziative che come le ha definite Maria Ruggiero, la presidente della Commissione Pari Opportunità che le promuove mettono al centro il ruolo della donna, della mamma e dei bambini.

Sabato prossimo alle 17.30 in piazza della Resistenza sarà ospitato l’evento “Un dono per la vita – la Banca del Latte Materno” che la Commissione Pari Opportunità realizza in collaborazione con il Comune di Crotone e il reparto di Neonatologia dell'Ospedale S. Giovanni di Dio.

Domenica prossima alle 10, con partenza da piazza della Resistenza, sarà la volta di “Footprink – colora di rosa i tuoi passi e la città”. La Commissione ha coinvolto una nota clinica cittadina in questa passeggiata rosa. Alla conferenza stampa con la presidente Ruggiero sono intervenuti il presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro, l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Crotone Alessia Romano, la vicaria della Commissione PO Roberta Franco, la componente della stessa Commissione Marianna Barillari, la segretaria della Commissione PO Giusy Mellace, Doriana Marrelli in rappresentanza della clinica, il direttore dell'Unità di Neonatologia dell'Ospedale S. Giovanni di Dio Antonio Belcastro e Vincenzo Poerio del reparto di Neonatologia della struttura ospedaliera.

Incontro, abbraccio e ascolto saranno i punti chiave di “Un dono per la vita – la Banca del Latte Materno” che vuole essere un punto di partenza per riportare sul proscenio una pratica antica come l’uomo. Il latte materno è una formula divina che l’uomo non è riuscito a replicare, i fattori biologici del latte materno lo fanno di fatto considerare un alimento essenziale perché protegge da molte malattie, anche a lungo termine e stimola lo sviluppo di vari organi e apparati. È un vero supporto terapeutico. Ogni mamma può decidere di donare gratuitamente un po’ del proprio latte presso la banca del latte istituita presso il nostro ospedale.

La Commissione Pari Opportunità congiuntamente all’equipe del Reparto di Neonatologia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone incontrerà i cittadini per informare sulla banca del latte “Ecuba”. Saranno presenti i ballerini di tango dell’Asd Millennium diretta da Marco Macri che omaggeranno di un tango e l'Associazione “Bimbi a bordo” che metteranno a disposizione l'animatrice "Clementina" che regalerà sorrisi e palloncini ai più piccoli.

La “passeggiata rosa” di domenica invece, prevede il raduno in piazza della Resistenza con arrivo in piazza Marinai d'Italia. La partecipazione prevede un contributo di 5 euro. Il ricavato sarà devoluto al potenziamento del reparto oncologico del presidio ospedaliero di Crotone.