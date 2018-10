A causa di un allagamento dovuto alle forti piogge è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 106 “Jonica”, tra il km 262,000 e il km 265,500, nel territorio comunale di Strongoli in provincia di Crotone. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro sul posto per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza.