La pioggia non dà tregua: allagamenti nel cosentino, scuole chiuse a Catanzaro e Crotone

La pioggia battente non concede periodi lunghi di tregua alla Calabria e continua a creare disagi e a incutere paura ai calabresi.

Il maltempo di queste ore si è concentrato soprattutto sulla fascia ionica cosentina dove vige l’allerta meteo di livello rosso. Notevoli i disagi nella zona di Corigliano-Rossano dove si registrano numerosi allagamenti con anziani ed invalidi bloccati nella rispettive abitazioni.

L’acqua ha invaso alcune strade nelle località Toscano e Vespucci, raggiungendo anche i piani inferiori di alcuni fabbricati.

I Vigili del fuoco sono a lavoro in diverse zone anche con l’ausilio idrovore per aspirare l’acqua fuoriuscita dai tombini, ma non sono segnalate, al momento, situazioni di particolare gravità.

La Polizia Municipale di Corigliano-Rossano sconsiglia il transito sulla strada di contrada Piragineti, dove frane e smottamenti potrebbero causare disagi alla circolazione, è precisa che sono costantemente monitorati i torrenti Leccalardo, Missionante e Malfrancato. Chiusa alla circolazione invece via Walt Disney.

Allerta di livello arancione invece sul resto della regione. La pioggia però continua a scendere sulla maggior parte delle province tanto da incutere ansia e spingere i sindaci di Catanzaro e Crotone a chiudere le scuole (LEGGI).