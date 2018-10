Scippa una donna: arrestato giovane cosentino in libertà vigilata

Un giovane cosentino di 23 anni, C.M., attualmente in libertà vigilata, è finito in carcere dopo aver scippato una donna nella tarda serata di ieri.

Mentre una volante del personale del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia transitava nel centro di Cosenza una donna ha iniziato ad urlare e chiedere aiuto mentre inseguiva un ragazzo.

Raggiunta dagli agenti ha dichiarato che il giovane le aveva scippato la borsa che si trovava adagiata sul sedile lato passeggero della propria auto, procurandole anche un trauma alla mano

Il giovane è stato inseguito e una volta bloccato è stato tradotto in Questura dove con violenza avrebbe danneggiato anche degli arredi degli uffici. Dagli accertamenti di rito sarebbe emerso che il 23enne era stato denunciato sempre per furto nei giorni scorsi.

Per lui si sono spalancate le porte della casa circondariale del luogo in attesa del processo per direttissima.