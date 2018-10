Pallanuoto, Rari Nantes arriva seconda al Torneo internazionale di Bari

La prima squadra di Mister Arcuri ha giocato tre ottimi allenanti-test match nel Torneo Internazionale di Bari. Vincendo contro Acquachiara (6-3) al sabato e Nazionale Svizzera (14-7) domenica mattina, la squadra pitagorica si è classifica al secondo posto perdendo contro la squadra salernitana per 9-7.

Buoni spunti per lo staff tecnico e per i ragazzi: buona la preparazione, buono l’approccio alle partite, difesa solida e buone combinazioni offensive sia in transizione che a difesa schierata. “È solo la prima uscita stagionale - commenta Mister Arcuri. Ma le premesse sono buone. Abbiamo tantissimo da lavorare in termini di tempo di gioco, qualità nel palleggio, ricerca del la migliore soluzione d’azione - sia in difesa che in attacco. Abbiamo ulteriormente riempito il nostro bagaglio con questa esperienza. E soprattutto abbiamo assaporato cosa vorrà dire giocare in questa serie”.



L’Under 17 vince il Test match contro la Waterpolo Bari per 10-8, fornendo ottime indicazioni in vista dell’impegnativa stagione giovanile. Il Presidente Emilio Ape commenta: “è stata una bella giornata di sport. Dello sport che noi tutti amiamo. La prima squadra mi è sembrata concentrata ad apprendere tutte le nozioni ed esperienze possibili nell’affrontare società tra le più blasonate nel mondo della pallanuoto. Per noi è soltanto un piacere ed un onore avere l’occasione di affrontarle. I nostri Under mi sono apparsi in palla".

"E comunque il lavoro di molto di loro con la prima squadra sta dando i suoi frutti - chiosa nota. Ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia con loro. Sono il nostro futuro e meritano massima attenzione. Per ultimo consentitemi di ringraziare la società Waterpolo Bari per l’invito, l’accoglienza riservataci e la splendida organizzazione del torneo e della domenica Under”.