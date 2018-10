Discarica abusiva nei pressi del torrente: sequestro d’urgenza, denunciati proprietari

Un’area confinante con il torrente Annunziata è stata sequestrata in via d’urgenza dai Carabinieri del N.O.E. di Reggio Calabria poiché trasformata negli anni in discarica abusiva.

Si tratta di un terreno di circa 1500 metri quadrati, situato in località Mirabella di Vito Inferiore, dove sono stati abbandonati sul suolo rifiuti di vario genere che variano dai mobili a materiali elettrici, a parti di autovetture e una gran parte di questi data anche alle fiamme.

L’area era stata già sequestrata, sempre dai carabinieri del N.O.E., qualche anno addietro, per le stesse ragioni. Con una sentenza, il giudice penale aveva ordinato ai proprietari ed agli utilizzatori di eseguire la bonifica del terreno, dopo avere disposto il dissequestro.

Nel tempo, però, non solo la bonifica non risulta essere stata effettuata dai soggetti tenuti farlo, ma sono stati accumulati altri rifiuti, degradando ancora di più la situazione dei luoghi.

I militari hanno pertanto sequestrato in via d’urgenza l’area, denunciando nuovamente alla Procura della Repubblica i proprietari e gli utilizzatori, per omessa bonifica.

La Procura di Reggio Calabria ha ipotizzato anche il reato di inquinamento ambientale, introdotto nella nostra normativa penale nel 2015.