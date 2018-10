Calcio, il Corigliano si aggiudica il derby a Rossano

L'Olympic Rossanese di mister Pascuzzo, nonostante abbia disputata una gara generosa, ha perso il derby contro il Corigliano calcio di mister De Feo che mantiene il primato in classifica. Gara valevole per la settima giornata di andata nel Campionato di Eccellenza regionale. Si è assistito ad un derby emozionante, sia in campo che sugli spalti, allo stadio comunale "Stefano Rizzo" di Rossano.

Spettacolare, in modo particolare, la cornice di pubblico come si assistesse ad una gara di serie B. Il gol partita è stato siglato da Piemontese nella seconda frazione di gioco che ha fatto esplodere la gioia dei tanti tifosi coriglianesi arrivati a Rossano per sostenere la squadra bianco-azzurra. Ottima, tra l'altro, la direzione arbitrale di Alessandro Recchia di Brindisi.

Festa per i tifosi ospiti, al triplice fischio del direttore di gara, con cori e applausi all'indirizzo dei giocatori del Corigliano calcio. Amareggiati, invece, i tifosi dell'Olympic Rossanese per la sconfitta in casa che, al termine della partita, hanno voluto, comunque, rivolgere lunghi applausi e cori di incoraggiamento nei confronti dei propri beniamini. Eccellente, ancora una volta, il servizio d'ordine allo stadio comunale "Stefano Rizzo" coordinato dal Vice-Questore aggiunto del Commissariato di Rossano, dott. Giuseppe Massaro, formato da agenti della Polizia di Stato e Carabinieri.

Da sottolineare che, nonostante la rivalità tra le due tifoserie (La Brigata Bizantina di Rossano e "Gli Skizzati" di Corigliano) nel corso dei novanta minuti di gioco, non si sono verificati incidenti né prima né dopo la partita. Prove, dunque, di maturità dei tifosi delle due squadre in vista della fusione tra il comune di Corigliano e Rossano. In tanti, infine, si augurano che si possa mettere in atto la scelta di formare un'unica squadra in modo tale da calcare, nei prossimi anni, palcoscenici migliori nel calcio che conta.