Elezioni, niente quorum a Nicotera. E il Comune resta commissariato

Ancora fumata nera a Nicotera, dove il quorum non è stato raggiunto. Così il Comune rimane commissariato. L’unica lista in campo, guidata da Pino Marasco, non è riuscita nell’impresa di richiamare alle urne il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

In passato a Nicotera era stata schierata una sola lista solo in due circostanze. In entrambi i casi il quorum era stato raggiunto. Non è andata così quest’oggi: i dati sull’affluenza alle urne erano già significativi alle 12, quando ai seggi si era recato poco meno del 10% degli aventi diritto.

E alle 19 quando a votare era andato neppure il 25% dei cittadini. Il solco a quel punto appariva segnato: e infatti alla chiusura dei seggi alle urne era andato appena il 30.75%. Numeri che aprono la nuova era commissariale, la quarta consecutiva di una serie lunga oltre 15 anni.