Elezioni, a 107 anni al seggio per votare figlio

È andata a votare per sostenere il figlio, candidato a sindaco. È successo a Tropea dove Gilda Alia, signora di 107 anni, si è presentata alle urne per votare il figlio Giuseppe Romano, a guida della lista “Rinascita per Tropea”.

La signora, accompagnata al seggio dai nipoti e dallo stesso figlio (negli anni '80 più volte sindaco), non ha voluto mancare all'appuntamento con le urne per dare il proprio voto al candidato alla carica di primo cittadino. Il gesto dell'anziana madre sta facendo il giro dei social network, rendendo la signora una sorta di celebrità, nonostante il figlio non sia stato eletto.