Innovazione: Russo ha illustrato le azioni avviate in Calabria in materia

Il Vicepresidente della Regione Calabria Francesco Russo ha preso parte all’incontro "L'innovazione è una questione di Intelligenza", titolo del 14° Forum dell'Innovazione “Manfredo Golfieri”, che si è tenuto presso il Salone della Camera di commercio di Reggio Calabria.

Il tema del Forum di quest'anno è l'Intelligenza Artificiale, ormai entrata nella vita delle persone e delle aziende, con grandi aspettative per le applicazioni che si rendono via via disponibili per la gestione dei processi e del customer care.

La Camera di commercio e la sua Azienda Speciale IN.FORM.A. hanno proposto questo incontro per presentare lo stato dell’arte sul tema e avviare un confronto su alcune delle priorità individuate sull’intelligenza artificiale: Etica, Tecnologie e Competenze.

L’iniziativa ha voluto mettere a confronto istituzioni, esperti ed imprese, per guidare gli interlocutori nella comprensione del processo di cambiamento, presentare le opportunità e le criticità che tale scenario comporta, ad analizzarne le diverse componenti.

I lavori sono stati introdotti dal Presidente della Camera Dott. Tramontana, cui sono seguiti gli interventi di apertura del Vicepresidente della Regione Prof. Russo, del Prorettore della Mediterranea Prof. De Capua e del Vicesindaco di Reggio Calabria, Dott. Neri. Le successive due sessioni tematiche hanno riguardato “le sfide dell’intelligenza artificiale: etica, tecnologie e competenze” e “le esperienze delle imprese e i progetti che ci cambieranno la vita”.

Le due sessioni hanno posto questioni cruciali quali: l'etica, le nuove professioni, i nuovi giganti tecnologici, gli investimenti europei.

Il Vicepresidente Russo ha focalizzato il suo intervento sul tema “L’innovazione per la competitività”, evidenziando che in Calabria l’innovazione deve far crescere i posti di lavoro complessivi e quelli di nuove professionalità, migliorando la competitività del sistema economico calabrese.

Il prof. Russo ha presentato il quadro delle azioni programmate e avviate dalla Regione Calabria in materia di innovazione. Ha segnalato 4 macro-aree che comprendono un percorso di innovazione: il Piano Regionale dei Trasporti; la Zona Economica Speciale; l’Area Logistica Integrata e le Iniziative per l’innovazione.

(1) Nel Piano Trasporti l’Azione 1 prevede “Misure per incentivare la formazione, la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica” e al suo interno, la misura 1.9 è tutta rivolta allo “Sviluppo dell’innovazione di prodotto e di processo nei trasporti e nella logistica e dell’innovazione nell’integrazione”. (2) Con la ZES è previsto un nuovo sistema per lo sviluppo delle attività economiche, che, a partire dagli strumenti generali, sviluppa degli strumenti specifici regionali per favorire innovazione, ricerca e sviluppo. (3) Con l’Area Logistica Integrata sono già stati programmati interventi del cluster per le infrastrutture immateriali (fra cui l'innovazione) di circa 10 milioni nell’ambito di circa 150 milioni destinati a Gioia Tauro.

(4) Sono state avviate numerose attività per favorire le “Iniziative per l’innovazione” della Regione tra cui i bandi: Poli di Innovazione, con cui si prevedono erogazioni di servizi di trasferimento tecnologico alle imprese aggregate; Start Up e Spin Off della Ricerca con cui si sviluppa un percorso di preincubazione e finanziamento alle nuove imprese costituite in Calabria; Ricerca e Sviluppo, con cui si supportano progetti condotti in collaborazione Impresa-Università, solo con quest'ultimo si sono avuti 300 nuovi assunti nelle imprese, supportando l' innovazione nelle aziende.

Su questi tre bandi la Regione Calabria ha investito circa 100 milioni di euro.