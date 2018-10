Riace: mercoledì sit-in a Montecitorio per Mimmo Lucano

I Giovani Democratici di tutta Italia, insieme ad associazioni e movimenti, mercoledì 24 Ottobre hanno organizzato un sit-in presso Piazza Montecitorio per Riace e per il Sindaco Mimmo Lucano.

Sono stati coinvolti anche i gruppi parlamentari del PD di Camera e Senato, stessa cosa per il Partito Democratico con il suo Segretario nazionale Maurizio Martina. Per la nostra regione saranno presenti Enza Bruno Bossio, Ernesto Magorno e Antonio Viscomi. Parteciperà anche una delegazione di Giovani Democratici della Calabria guidata dal Segretario regionale Mario Valente.

A BRACCIA APERTE

"Il modello Riace per l’accoglienza rappresenta un chiaro messaggio alla nostra società: l’inclusione si può fare, la convivenza dà frutti positivi, l’immigrazione non è una minaccia ma un’opportunità, insieme si impara gli uni dagli altri. Ed è esattamente ciò che vuole distruggere il ministro Salvini, che più alimenta la paura e più voti prende, minando la solidarietà e spezzando l’unità del Paese", si legge in una nota stampa dei Giovani Democratici

"Colpiscono Riace perché - viene sostenuto - è una esperienza riuscita di una nuova comunità integrata. E questo dà fastidio. Infangano Riace per colpire un modello di rivitalizzazione dei borghi abbandonati, di riabilitazione del ciclo produttivo, di risanamento del territorio, di recupero delle tradizioni locali e di innesti di altre culture. E questo a qualcuno non fa comodo. Denigrano Riace per provare a smentire la logica del dialogo e affermare quella dei muri, della chiusura. E questo serve loro per crescere in consenso".

"Le irregolarità modeste e formali - si legge ancora - su cui la magistratura sta indagando non giustificano la chiusura dei progetti in corso, che sono rivolti alle persone e al loro benessere. È in atto lo smantellamento delle protezioni sociali per i più deboli, fanno la voce grossa con chi non può difendersi, non propongono nuove soluzioni ma distruggono quelle che funzionano".

"Ora anche basta. Non possiamo tollerare che questo diventi il volto dell’Italia. Ostinatamente - concludono i Gd - lo rigettiamo e saremo alla manifestazione che avrà luogo a Roma mercoledì 24 ottobre alle ore 17.30 a piazza Montecitorio. Parteciperanno anche associazioni, realtà e persone che credono, come noi, che da Riace emerga il bisogno di una umanità senza confini".