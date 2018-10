Furti nel crotonese: presi di mira associazione e scuola, indagini in corso

La sede dell’associazione “Cela - Centro Educazione alla Legalità e Ambiente” di contrada Marinella, a Cutro nei giorni scorsi ha subito un furto.

In particolare, è stato accertato che, tramite effrazione di una porta laterale, i ladri si sono introdotti nella struttura, asportando un televisore, un tagliaerba ed alcuni utensili da lavoro. Il danno stimato è di circa 500 euro quantificato in circa euro. Sono tuttora in corso indagini dei Carabinieri.

La notte scorsa un altro furto è stato commesso, invece, all’interno dell’Istituto Scolastico “Principe di Piemonte” di Crotone.

Il nucleo della Radiomobile è intervenuto dopo la segnalazione, ed ha potuto verificare che il distributore automatico di snack/bevande è stato danneggiato per estrarne le monete al suo interno. Sono ancora in corso indagini dei militari per risalire agli autori del gesto.