Regione, riavviate attività del Forum di CalabriaSuap

Sono state riavviate le attività del Forum del portale CalabriaSuap, per mettere a disposizione della Comunità degli operatori coinvolti nei procedimenti relativi alle attività d’impresa, uno strumento tecnico ed operativo utile per trovare informazioni, scambiare dubbi e perplessità, condividere soluzioni.

Il Forum è disponibile all’indirizzo http://forum.calabriasuap.it/login.htm, e possiede diverse funzionalità, tra cui un’area di archivio documentale, la sezione delle Faq, la sezione “L’Esperto Risponde” e un’area dedicata alle discussioni tematiche.

La riattivazione del Forum, in questa fase, potrà contribuire al potenziamento della Comunità professionale degli operatori coinvolti sulle tematiche dello Sportello Unico, in cui i contributi possono diventare un valore aggiunto offerto ai partecipanti alla Rete di CalabriaSuap

Nell’ambito del Forum, inoltre, sono state create le sezioni dedicati ai Centri Territoriali di Competenza sulla Semplificazione per le attività di impresa, che il Surap sta realizzando su tutto il territorio regionale attraverso Fincalabra Spa ed in collaborazione con il Formez PA. L'obiettivo dei Centri Territoriali di competenza sulla Semplificazione è quello di affrontare le tematiche relative alle innovazioni normative (nazionali e regionali) che impattano sui procedimenti amministrativi relativi alle attività di impresa.

Nei Centri territoriali di competenza verranno coinvolti alcuni Suap comunali, gli Enti terzi maggiormente coinvolti nei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive ed i rappresentanti degli Ordini dei commercialisti e dei Collegi dei consulenti del lavoro. I Centri Territoriali di Competenza, oltre agli incontri svolti sul territorio, grazie alle sezioni riservate sul Forum, avranno a disposizione un luogo virtuale dove proseguire le discussioni, condividere proposte e riflessioni, consultare la documentazione prodotta nel corso del tempo.

I Centri Territoriali di Competenza sulla Semplificazione per le attività di impresa sono un’iniziativa del Surap e di Fincalabra, società in house providing della Regione Calabria, nell'ambito delle attività del Progetto Strategico Regionale CalabriaImpresa - finanziato con i fondi Por Calabria Fesr Fse 2014/2020 Asse 2, Azione 2.2.2 – in collaborazione con il Formez PA.

Il Forum, con tutte le sezioni attivate, dovrà divenire gradualmente l’unico canale attraverso il quale saranno fornite ai Suap, ai Comuni ed agli Enti terzi, le valutazioni e le interpretazioni condivise dalla Community regionale e dalla Rete degli Esperti, favorendo lo sviluppo della Comunità professione degli operatori Suap e degli Enti terzi, la condivisione delle conoscenze e delle competenze e l’incremento del livello di efficienza del servizio Suap offerto alle imprese ed ai cittadini.

Al Forum possono accedere gli operatori dei Suap e delle Pubbliche Amministrazioni accreditati sul portale. Le credenziali per l’accesso al Forum sono le stesse utilizzate per accedere all’area riservata del portale.

Tutti gli utenti possono suggerire la creazione di nuovi topics o avviare, in maniera autonoma, nuove discussioni su temi di particolare interesse, consentendo al Forum stesso di consolidarsi come strumento di confronto continuo, su tutte le problematiche riguardanti il Servizio di Sportello unico per le attività produttive.