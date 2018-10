Incidente sul Raccordo Autostradale di Reggio: auto si schianta contro il guardrail, morto il conducente

Un’automobilista ha perso la vita sul Raccordo Autostradale di Reggio Calabria, nella carreggiata in direzione Sud allo svincolo delle “Bretelle” .

L’auto su cui viaggiava la vittima,le cui generalità sono al momento sconosciute, è uscita dalla carreggiata ed ha ultimato la sua corsa contro il guardrail che l’ha trafitta distruggendola e non lasciando scampo al povero conducente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far alto che constatare il decesso. Inoltre sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Temporaneamente il Raccordo Autostradale è stato chiuso al traffico – in prossimità dell’innesto SS 106 in direzione Taranto - al km 3,500 a Reggio Calabria. Il transito è consentito sulla corsia di sorpasso.