Tragedia nel reggino: precipita in un burrone e muore davanti agli occhi del figlioletto

Una vera e propria tragedia si è consumata nella zona boschiva di Laganadi, nel reggino.

Un papà 57enne, uscito di casa per andare a funghi nei paraggi della sua abitazione con il figlio di 14 anni, è precipitato in un dirupo ed è morto davanti agli occhi del bambino.

Pare che l’uomo, Giuseppe Carnevale, si fosse seduto su un tronco che, per cause ancora sconosciute, è scivolato verso il burrone trascinando con sé il malcapitato che non ha avuto modo di salvarsi.

Il tutto è avvenuto in presenza del ragazzino che ha lanciato l’allarme.

A causa della zona impervia, il recupero del corpo si è rivelato molto difficile tanto da richiedere anche l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco.

La Procura di Reggio ha aperto un fascicolo e il magistrato ha disposto l’autopsia.