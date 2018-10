Caulonia, rubata la statua lignea di Sant’Ilarione Abate

Ignoti hanno ranno rubato Sant’Ilarione Abate, la scultura lignea del Settecento che si venera nella cappella a Caulonia. La notizia è stata data da Padre Frederic Vermorel, durante la celebrazione eucaristica all’antico romitorio a conclusione del pellegrinaggio dei fedeli con la reliquia del santo.

Secondo il Quotidiano del sud, il primo a dare la notizia, il furto è stato denunciato ai carabinieri appena rilevata l’assenza della statuetta dalla sua collocazione nella sacrestia dell’antico impianto monastico. Il ladro sarebbe stato favorito dal fatto che la chiesetta rimane sempre aperta per accogliere quanti vogliono raccogliersi in preghiera ma anche occasionali visitatori. Visitatori che negli ultimi anni si sono accresciuti in maniera esponenziale, favoriti dal vicino impianto turistico delle cascate sulla fiumara Allaro.