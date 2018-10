Travolto da un albero, muore un 46enne

Stava tagliando degli alberi quando improvvisamente un grosso tronco gli è precipitato addosso uccidendolo. È morto così un 46enne di Morano Calabro, Francesco Formichella.

L’uomo di trovava in località San Nicola del centro del cosentino quando è avvenuta la tragedia sulle cui cause sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione locale e della compagnia di Castrovillari, a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118.