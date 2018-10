Dopo una lunga stagione commissariale Tropea torna a votare: quattro i candidati a sindaco

La cittadina di Tropea è tornata a votare per eleggere il suo nuovo sindaco. (LEGGI) Stamani, alle 7, sono state spalancate le porte dei seggi che daranno libertà di voto ai cittadini dopo la lunga stagione che ha visto il Comune sotto guida commissariale a causa dello scioglimento della vecchia amministrazione per infiltrazioni mafiose.

Quattro i candidati che si contendono l’ambita poltrona.

Si tratta di: Giovanni Macrì per “Forza Tropea”, Peppino Romano per “Rinascita per Tropea”, Massimo L’Andolina per “L’Altra Tropea”), Nicola Cricelli per “Tropea nel Cuore”.

Nino Macrì è coordinatore cittadino di Forza Italia e gode del sostegno del senatore azzurro Giuseppe Mangialavori. Peppino Romano, già sindaco negli anni ’80, ha come capolista il leader provinciale della Lega Antonio Piserà. Massimo l’Andolina, medico all’ospedale cittadino, è stato vicesindaco con Gaetano Vallone, mentre Nicola Cricelli è stato assessore 30 anni fa.

Nella notte sarà sorteggiato il “fatidico” nome. I cittadini tropeani, infatti, avranno la libertà di andare a votare entro le 23:00 di questa sera.

Oltre a Tropea, oggi in Calabria tornano a votare Nicotera, nel vibonese, e Rizziconi, nel reggino.

Questa tornata elettorale metterà fine al periodo di commissariamento anche degli altri due enti, rispettando così il decreto dell'8 agosto scorso firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.