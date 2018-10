Vibo: rubano ruote ad un’auto in sosta, arrestati padre e due figli

volevano sostituire le gomme della vettura di famiglia rubandole ad un’altra vettura parcheggiata. Così sono stati arrestati, in flagranza del reato di furto aggravato, padre e due figli. I tre sono stati sorpresi, la scorsa notte, da una p agenti della polizia di stato impegnata nel controllo del territorio, in via De masi a Vibo Valentia.

Sui sedili posteriori dell’utilitaria in sosta col motore acceso, gli operatori dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno trovato, infatti, i 4 pneumatici (con relativi cerchioni) appena asportati ad un’altra fiat punto parcheggiata nelle immediate adiacenze, oltre a bulloni ed arnesi vari utilizzati e per smontare i componenti.

I tre, padre e due figli originari di un paese dell’immediato hinterland vibonese, hanno ammesso di aver agito per sostituire le gomme usurate della vettura di famiglia: ciò non è tuttavia bastato ad impedire il loro arresto. Dopo le consuete formalità sono stati quindi accompagnati agli arresti presso il loro domicilio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.