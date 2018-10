Controlli a tappeto nel Cosentino: diversi i reati per droga

Nel corso dei controllo svolti dai Carabinieri di Rende nei giorni scorsi, una 42enne russa è stata ristretta ai domiciliari per non aver rispettato gli obblighi della Sorveglianza Speciale.

Un 37enne del posto e due 38enni cosentini, sorvegliati speciali, sono stati invece sorpresi alla guida delle rispettive autovetture nonostante la patente revocata, violando gli obblighi a cui sottoposti.

Tra le altre attività, sono finiti sotto sequestro un manganello telescopico in acciaio di proprietà di un 18enne di Corigliano Calabro e un 20enne rumeno, ed un coltello a serramanico lungo 17 cm di un 24enne di Roggiano Gravina. Le armi sono state sequestrate.

È stato effettuato poi un controllo ad un 35enne di Cosenza, segnalato per guida senza patente poiché mai conseguita. L’inosservanza al Foglio di via Obbligatorio è stata contestata invece ad un 45enne di Cosenza sorpreso a Rende nonostante su di lui pendesse un divieto di ritorno per 3 anni.

Ed ancora, tre grammi di marijuana e una cartuccia calibro 12 erano detenute da un 28enne di Rende, segnalato perciò in Prefettura dopo un perquisizione personale.

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di stupefacenti, i militari della Radiomobile insieme ai colleghi di Acri e San Pietro in Guarano hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 22enne di Catanzaro beccato con 80 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento; un 41enne cosentino trovato con 37 flaconi di metadone; ed un 44enne di Castiglione Cosentino che aveva 7 piante e quasi 4 Kg di marjuana del tipo sativa con un principio attivo di gran lunga superiore ai limiti di legge.

SEGNALATI ALLA PREFETTURA 11 “ASSUNTORI”

Sono stati segnalati alla Prefettura, come assuntori di droghe, ben undici persone: un 25enne di Trebisacce un 25enne di Bologna, un 19enne di Pizzo Calabro, un 23enne rumeno, un 25enne di Catanzaro, un 19enne di Rende, un 22enne cosentino, un 22enne di Melito Porto Salvo, un 19enne di Soveria Mannelli, un 18enne di Acri, ed un 26enne di Catanzaro. Dopo una rispettiva perquisizione sono stati recuperati in tutto 16 grammi di marijuana e 1 di hashish.

UNA DOZZINA DI PERSONE ALLA GUIDA UBRICHE

Per quanto riguarda il contrasto all’uso di alcool e droga durante la guida, 12 automobilisti sono risultati ubriachi alla guida delle rispettive autovetture, con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti sono state sequestrate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

Per guida sotto effetto di droga, invece, un 45enne di Rende dopo aver causato un incidente è risultato positivo al test della cannabis: per lui è scattato immediatamente il ritiro della patente.

IN TRE IN CARCERE PER L’OPERAZIONE FENTANYL

I militari di Bisignano hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, C.D., C.V. e F.T. coinvolti nell’operazione Fentanyl (LEGGI), poiché ritenuti responsabili in concorso di spaccio di stupefacenti, truffa in danno del servizio sanitario nazionale, ricettazione, falsità materiale commessa dal privato e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative commessi anche nei comuni della provincia di Cosenza di competenza del Tribunale di Castrovillari.

TRE NOTIFICHE PER ESPIAZIONE PENA

I Carabinieri di Montalto Uffugo hanno arrestato un 29enne di Napoli su Ordine dell’Autorità Giudiziaria con la notifica di espiazione pena di 4 anni e 6 mesi, emessa dal Tribunale di Cosenza per rapina in concorso, commessa a Napoli nel 2014. L’uomo dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cosenza.

Una 42enne cosentina su Ordine dell’Autorità Giudiziaria è stata rintracciata per notificare l’Espiazione di Pena di 3 anni e 8 mesi, emessa dal Tribunale di Napoli per furto aggravato ed evasione, commessi tra Rende e Cosenza tra il 2011 e il 2018. L’arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Catrovillari.

In arresto è finito anche un 70enne di Acri: a suo carico è stato notificato un anno e 4 mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia, provvedimento emesso dal Tribunale di Cosenza per fatti che risalgono al periodo tra il 2006 ed il 2009. Per l’uomo sono scattati i domiciliari.

QUATTRO DENUNCE PER ARMI

Un 50enne di Santa Sofia D’Epiro è stato denunciato per inosservanza al Foglio di via Obbligatorio poiché sorpreso ad Acri in violazione agli obblighi di divieto di ritorno per tre anni.

Detenzione illegale di armi, per essere stati trovati in possesso di un fucile calibro 12 detenuto illegalmente è il reato di cui dovranno rispondere una 54enne, un 39enne e una 46enne di Acri.

A Torano Castello sono stati denunciati per inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale, un 42enne di Torano Castello, sorpreso alla guida nonostante la patente di guida revocata; e per omessa custodia di armi, un 65enne sempre di Torano Castello, dopo che si è accertato che il fucile calibro 12, detenuto regolarmente dall’uomo, era custodito all’interno di un armadio senza le adeguate misure di sicurezza.

In conclusione i militari di San Pietro in Guarano hanno denunciato per abusivismo edilizio un 59enne, un 47enne e un 42enne di Castiglione Cosentino che stavano costruendo in un cantiere edilizio senza le dovute autorizzazioni.