Controlli settimanali della polizia: diverse denunce e perquisizioni nel Crotonese

Proseguono i controlli condotti dalla Questura Crotonese che ha denunciato, nella tarda serata di sabato scorso, e per oltraggio a Pubblico Ufficiale, un 31enne, D.V.A, insieme ad un 47enne, C.F., originario di Terravecchia ma residente nel capoluogo pitagorico, che nel corso di un controllo stradale, il 14 ottobre, è stato sorpreso con armi od oggetti atti ad offendere.

Durante una perquisizione è avvenuto il ritrovamento di un coltello a serramanico - con la lama di circa 7 cm - e di qualche grammo di cocaina, opportunamente sequestrato.

L'Unità Navale della Guardia di Finanza di Crotone, col supporto della Squadra Mobile, è risalita poi a due cittadini ucraini, M.O. e T.V., rispettivamente di 47 e 45 anni, che sono stati sottoposti a fermo di indiziato poiché ritenuti responsabili del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (LEGGI) in riferimento allo sbarco avvenuto nella serata del 14 ottobre a “Gabella Grande”, operazione che ha visto coinvolti anche due cittadini iracheni per ingresso illegale nel territorio italiano (LEGGI).

Martedì scorso la Volanti ha invece deferito per resistenza a P.U. e guida in stato di ebrezza, un 29enne del posto, M.A.; mentre per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico ufficiale è seguita la denuncia per un 36enne romeno, T.F.

Nel corso della settimana sono state in tutto arrestate due persone; deferite altre sei, di cui due all’Autorità Amministrativa; identificate 1462 persone tra le quali 876 extracomunitari.

Controllati, inoltre, 295 veicoli anche con il sistema Mercurio; effettuati numerosi posti di controllo; 23 le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada; due i fermi-sequestri amministrativi o penali; 15 le perquisizioni, 6 le persone accompagnate in Questura per l’identificazione; sette i controlli e 5 sanzioni amministrative amministrativi ad esercizi pubblici.