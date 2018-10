Agricoltura, dal Psr 2014-2020 nove milioni di euro a sostegno della Forestazione

Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei bandi relativi alla Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", Intervento 8.4.1 “Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” Annualità 2017, ed Intervento 8.6.1 “Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali” - Annualità 2017.

Con altri 4 Milioni e mezzo di Euro, il PSR Calabria 2014/2020, sosterrà invece ventisette beneficiari per quanto concerne l'Intervento 8.6.1. Per quanto riguarda l'Intervento 8.4.1, con risorse pari a circa 4 Milioni e mezzo di Euro verranno finanziati diciotto beneficiari, tra enti pubblici e aziende private, detentori di superfici forestali.

"Visto il valore inestimabile del patrimonio boschivo regionale - ha affermato il Presidente della Regione Mario Oliverio - l'approvazione di queste due graduatorie del Programma di Sviluppo Rurale permetterà ai beneficiari di effettuare importanti investimenti in uno dei settori chiave per lo sviluppo dell'economia calabrese e per rinforzare e far sviluppare ulteriormente la filiera del legno".

"Con l'Intervento 8.4.1 - ha dichiarato il Consigliere Regionale delegato all' "Agricoltura Mauro D'Acri - la Regione intende sostenere la ricostituzione del potenziale forestale regionale danneggiato da incendi o altre calamità naturali. Molto importante anche l'Intervento 8.6.1, con il quale si mira ad incrementare il potenziale economico forestale ed il valore aggiunto dei prodotti forestali, attraverso investimenti dal punto di vista della trasformazione e della commercializzazione, segmenti ancora poco sviluppati nella nostra regione, ma che hanno delle incredibili potenzialità".