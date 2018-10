“Beccato” fuori casa nonostante i domiciliari. Arrestato

Era fuori casa quando, alla vista della Polizia, si è avvicinato al portone di ingresso di una palazzina. Peccato che l’uomo, G.A., 59enne catanzarese, fosse ai domiciliari. È successo a Catanzaro, dove gli agenti delle volanti, intervenuti in una via di un quartiere a sud della città per una segnalazione di occupazione abusiva di immobile popolare, hanno notato il 59enne.

Raggiunto dai poliziotti, l'uomo, invitato a fornire le sue generalità e le motivazioni della sua corsa, ha riferito di essere G.A., un 59enne catanzarese, persona conosciuta alle forze dell’ordine perché sottoposta al regime dei domiciliari. L’uomo, beccato a parlare con un pregiudicato e fuori casa, è stato quindi arrestato per evasione.

Dell'arresto è stato informato il pm di turno, Andrea Giuseppe Buzzelli, che ha disposto i domiciliari a seguito dell’udienza di convalida.