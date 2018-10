Aveva un arsenale in casa: 46enne arrestato nel reggino

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Agnana Calabra, assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato Nicola Femia, 46enne del posto, per detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni e ricettazione.

In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di Femia, i Carabinieri hanno rivenuto una vera e propria “santabarbara”. I militari dell’Arma, infatti, durante l’operazione di polizia giudiziaria hanno trovato, abilmente nascoste nelle pertinenze dell’abitazione, un fucile AR-15, una pistola Browning M1922, un revolver Smith&Wesson e una pistola semiautomatica Beretta, entrambe con matricola abrasa. Inoltre, sono state trovate numerose munizioni per pistola e per fucile ed un attrezzo meccanico per la ricarica delle cartucce.

Il materiale rinvenuto, in ottimo stato di conservazione, è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato posto ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.