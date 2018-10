Droga: in auto con un “sacco” di marijuana, arrestato a Melito Porto Salvo

Con l'accusa di detenzione e trasporto illegali di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, hanno arrestato e posto ai domiciliari, G. N., 28enne disoccupato.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in via Orlando a Melito Porto Salvo, nella tarda serata di ieri, i militari hanno fermato e successivamente identificato l’uomo che a bordo di una Smart deteneva nel sedile posteriore un grande sacco nero.

I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno deciso di ampliare il controllo, e dopo averlo posto a perquisizione, hanno rinvenuto all’interno del sacco, più di 1,5 Kg di marijuana. L’uomo al termine delle formalità di rito e dopo essere stato sottoposto a convalida dall’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari.