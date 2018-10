Viola Reggio, Alessandri: “a Battipaglia sarà una battaglia”

"È stato molto speciale. Sia perché giocavano contro la mia ex squadra e sia perché era la prima volta al PalaCalafiore. Abbiamo ottenuto una vittoria schiacciante dopo la sconfitta di Matera, sapevamo che dovevamo lanciare un messaggio prima a noi stessi e poi ai tifosi. L'importante non è stato semplicemente vincere ma averlo fatto tramite quelle che sono le nostre qualità, abbiamo giocato la nostra pallacanestro e lo abbiamo fatto soprattutto per tutti i quaranta minuti. Ringrazio il nostro pubblico, è stato emozionante giocare davanti a mille persone che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine".

Leader carismatico del gruppo della Viola Reggio allenato da Mecacci, Alessandri è stato espulso nell'ultimo match.

"Non nego che mi sia capitato altre volte. Quando entro in campo io do tutto me stesso, gioco sempre con grinta e so che a volte questo possa portarmi ad andare oltre. È il mio modo di essere, non riesco a giocare senza dare il 100%. Alcuni atteggiamenti però devono servire anche da segnale per i compagni, il nostro agonismo, la nostra aggressività, la nostra coesione, ci hanno alla fine portato a vincere una gara difficilissima. La squadra dopo la mia espulsione è stata bravissima".

Nelle prime due gare è sotto gli occhi di tutti l'intesa con Paesano. L'asse play-pivot funziona.

"È un'intesa nata lo scorso anno quasi per caso. Prima di giocare insieme a Palestrina non ci conoscevamo, tra di noi c'è "chimica" ed è nata immediatamente questa affinità. Io so che lui si farà trovare sempre al posto giusto e lui sa che io sarò pronto a metterlo nelle condizioni migliori per realizzare".

Prossimo impegno contro Battipaglia, l'obiettivo è la continuità di risultati.

"Sarà una battaglia. Loro hanno perso in casa l'ultima gara e vorranno riscattarsi, ma noi dovremo avere lo stesso atteggiamento mostrato contro Palestrina. Dovremo avere questo atteggiamento durante tutta la stagione. Che sia una gara in casa o in trasferta a noi deve cambiare poco, i nostri punti di forza sono la difesa forte ed aggressiva ed un attacco corale. Se porteremo avanti le nostre regole riusciremo a toglierci molte soddisfazioni".