Incidente nel vibonese: centauro sbanda, ennesimo intervento dell’eliambulanza

Per il terzo giorno consecutivo, l’elisoccorso atterra sul suolo vibonese. Stavolta l'elicottero è stato allertato non per un incidente sul lavoro com’era avvenuto prima a Filadelfia (LEGGI LA NOTIZIA) e a Briatico (LEGGI QUI) nelle scorse ore, ma per un sinistro stradale avvenuto sulla provinciale che conduce a Nicotera Marina poco prima delle 13.

Coinvolto un motociclista che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra riportando contusioni multiple e, in particolare, un trauma toracico che ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, allertato dalla sala operativa del Suem 118 di Vibo.

Il ferito è un uomo di 39 anni, F. B., di Nicotera Marina. È stato trasferito precauzionalmente all’ospedale Pugliese di Catanzaro ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati, oltre all’equipe sanitaria del 118, anche i carabinieri della locale Stazione.