Trebisacce: consegnati i lavori di pavimentazione dell’Istituto Pertini

Da oggi, tutti gli alunni della Scuola Primaria di Trebisacce S. Pertini di Trebisacce potranno giocare e accedere al plesso scolastico nella massima sicurezza attraversando un cortile completamente ristrutturato, forte di una nuova pavimentazione, nel quale sono state inserite anche tre panchine di colore rosso, simbolo della lotta contro ogni forma di violenza.

I lavori sono stati necessari in quanto negli ultimi anni il cortile aveva subito alterazioni nella conformazione a causa della crescita delle radici degli alberi. Si erano create fratture e rigonfiamenti che rendevano la pavimentazione non più sicura per gli alunni della scuola, ragion per cui, con non poco dispiacere, l’amministrazione comunale è stata costretta a recidere gli alberi e a provvedere poi alla sistemazione della pavimentazione.

L’Assessore all’istruzione Roberta Romanelli, che nel ritenere necessaria e improcrastinabile la realizzazione dell’opera di ripristino ha lavorato per reperire le relative risorse di bilancio, ha dichiarato: “la sicurezza degli alunni è per noi, così come deve essere per tutti, una priorità assoluta. Per questo motivo, stiamo impiegando rilevanti risorse per migliorare le strutture scolastiche. Questa iniziativa che ha interessato la scuola Pertini si inserisce in una precisa visione di questo assessorato e di tutta l’amministrazione, visione che ha il suo perno nella crescita serena e tutelata dei nostri futuri cittadini. Anche l’acquisto delle tre panchine rientra a pieno titolo in questa prospettiva e nel diverso e non meno importante obiettivo di venire incontro alle esigenze delle famiglie” – ha concluso.