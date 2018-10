Accesso al credito. Unindustria firma importante accordo con Confidi Gafi

Unindustria Calabria, l’Associazione regionale degli Industriali rappresentata dal Presidente Natale Mazzucca e Gafi scpa, hanno sottoscritto un accordo.

A rappresentare Gafi il Presidente Rosario Caputo, alla guida anche di Federconfidi che rappresenta 29 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi dell’area di Confindustria, distribuiti sull’intero territorio nazionale.

L’accordo nasce dalla volontà di Unindustria Calabria di offrire alle piccole e medie imprese calabresi un servizio di accesso al credito altamente qualificato, nonché fornire la più completa assistenza creditizia e finanziaria alle imprese iscritte, individuando in Gafi, Confidi iscritto all’albo dei soggetti vigilati da Banca d’Italia, un partner affidabile e in grado di agevolare il dialogo tra banche e imprese del territorio.

“La firma di questo Protocollo – afferma Rosario Caputo, Presidente di Gafi - rientra nella continua ricerca delle migliori opportunità per favorire un rapporto sempre più proficuo tra banche ed imprese. Grazie alla collaborazione con un partner radicato sul territorio come Unindustria Calabria, siamo convinti di dare un altro segnale inequivocabile della nostra capacità di stare al fianco delle imprese, garantendo il flusso di credito ad esse destinato per il rilancio dell’intero tessuto produttivo del Sud Italia”.

“Coniugando la nostra conoscenza del territorio – aggiunge Natale Mazzucca, Presidente di Unindustria Calabria - con il know how delle professionalità e del management del Confidi Gafi, si configura meno arduo il compito di sostenere e agevolare l’accesso al credito delle nostre aziende. Con questa intesa dimostriamo di credere nelle potenzialità del tessuto imprenditoriale calabrese che, a sua volta, potrà disporre di un qualificato riferimento per l’accesso al credito”.

L’intesa, che assicura la presenza e la piena operatività su tutte le provincie calabresi, permette alle aziende associate di beneficiare di un’offerta di prodotti e linee di credito a condizioni competitive, che prevedono interventi di garanzia in favore delle imprese sia per il credito a breve, sia per il medio-lungo termine, nonché servizi di consulenza finanziaria e finanza agevolata.