Karate, Campionato esordienti: secondo posto per Ruggiero e Franco

Due medaglie d’Argento sono state conquistate dai giovani Karateka dell’Asd Martial Kroton Ryu – rispettivamente Roberto Ruggiero, nella categoria di peso 45 kg e Sara Franco nella categoria di peso 60 kg. I due atleti hanno esordito egregiamente, domenica scorsa, 30 settembre, presso il palasport Marco Giuliano a San Pietro a Maida, in occasione delle qualificazioni regionali del Campionato Italiano Esordienti riservata ai giovani atleti della classe 2005-2006.

Una Buona prova di entrambi, che fa ben sperare in una loro buona crescita agonistica. Chiaramente bisogna stare con i piedi per terra, sono le parole del maestro Francesco Bellino, perché è ancora lungo il percorso di formazione tecnico tattico per ambire a risultati di grande rilievo nazionale, ma la grinta e la volontà dimostrata in gara ha rappresentato un ottimo binomio prestazionale per proseguire l’iter formativo.

Gli atleti sono stati seguiti in gara dall’esperienza agonistica del pluri-medagliato nazionale ed internazionale Giuseppe Franco il quale, in veste di coach, ha saputo dare i giusti consigli durante gli incontri dei suoi compagni. Adesso non resta che augurare un forte in bocca al lupo per le finali nazionali che si terranno ad Ostia Lido- Roma dal 19 al 21 ottobre.