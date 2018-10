Borgia. Rinvenuto fusto sospetto sulla spiaggia: esclusa tossicità

I vigili del fuoco di Catanzaro, con il supporto del Nucleo Nbcr, sono intervenuti sulla spiaggia in località Roccelletta di Borgia, dove è stato trovato un fusto sospetto.

Ad allertare i pompieri è stata la Capitaneria di porto che aveva già provveduto a delimitare la zona di intervento.

Le squadre hanno effettuato delle misurazioni con la strumentazione in dotazione e hanno immediatamente escluso la presenza di sostanze radioattive, chimiche, tossiche o nocive.

Il fusto, di circa trenta litri, recuperato per il corretto smaltimento, era rovinato ma non aveva lesioni e il tappo era ben chiuso. Per questo motivo non è stato riscontrato alcun sversamento importante. Non risultano danni a persone o all'ambiente circostante.