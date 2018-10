Lamezia, svolta importante riunione sul futuro dello scalo crotonese

n importante Alla riunione sull’incontro per il futuro dello scalo aeroportuale di Crotone, che si è svolta ieri nella sede Sacal di Lamezia Terme, ha preso parte anche il componente della segreteria della Ust Cisl Magna Graecia, Sergio Pititto, presente insieme al coordinatore dell’area trasporti della zona di Crotone, Francesco Aprigliano. In rappresentanza di Sacal erano presenti il direttore generale Pier Vittorio Farabbi, il direttore Risorse Umane Teresa Ruberto.

Al centro del dibattito ci sono state, tra le altre cose, le prospettive di crescita dell’infrastruttura con particolare riferimento ai voli, al piano assunzioni e all’erogazione dei ticket restaurant con modalità elettronica anche ai lavoratori che operano nello scalo di Crotone. In riferimento a questo ultimo punto è, infatti, stata stabilita l’erogazione dei ticket ai dipendenti subordinati con contratto a tempo indeterminato assunti a partire dal primo novembre, per un valore di 5.68 e per un’applicazione riferita anche ai lavoratori che prestano attività ad orario ridotto, rispetto a quello normale con ticket giornalieri tali da competere solo a chi effettua sei ore consecutive di prestazioni lavorative nella giornata. Si tratta di misure molto importanti su cui la sigla sindacale ha, da tempo, lavorato al fine di agevolare i lavoratori Sacal e migliorare i servizi dell’importante scalo.

Una riunione che lascia ben sperare per il futuro e che mette in evidenza l’operato della Sacal, determinata a mettere in piedi un’offerta di servizi molto più ampia ed appetibile. Ovviamente perché ciò avvenga, come dimostra l’esito dell’incontro, fondamentale è la sinergia tra le parti oltre che un maggior confronto con gli stakeholder regionali. A partire proprio dal partner numero uno, qual è la Regione Calabria.