Il caso Aversa approda in finale al Premio Mattarella

È tra i finalisti del Premio letterario giornalistico Piersanti Mattarella, il libro “Il caso Aversa tra rivelazioni e misteri” dello scrittore e giornalista lametino Antonio Cannone. La finale e la premiazione si terranno a Palermo, il 24 novembre a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea siciliana. Il saggio, che ripercorre la vicenda del duplice omicidio a Lamezia Terme nel 1992, è stato selezionato con altre 20 opere ritenute di spessore giornalistico e letterario in campo nazionale.

Cannone si è detto “onorato e orgoglioso per questo prestigioso traguardo” e afferma di provare “grande emozione” che intende “condividere con tutti i cittadini di Lamezia Teme, in ricordo del sacrificio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano, assassinati barbaramente dalla mafia. Mi auguro che questo premio, così come altri riconoscimenti, possa scuotere le coscienza di tutti per l'affermazione della legalità”.