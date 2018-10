Reggio. Strutture psichiatriche. Usb: “stato di agitazione fino ai pagamenti del personale”

Ieri gli operatori delle strutture psichiatriche e i familiari dei pazienti, al fianco dell’Usb, hanno presidiato per oltre dieci ore dinnanzi alla Prefettura di Reggio Calabria.

“La scarsa volontà da parte dei vertici dell’Asp e del Dipartimento regionale di risolvere le anomalie di una gestione mai adeguata all’evoluzione delle normative di riferimento, è stata persino oggetto di un’inchiesta da parte della Procura reggina – si legge nella nota dell’Unione sindacale. Al termine della giornata di ieri il Prefetto Di Bari, dopo aver ribadito telefonicamente all’Ingegnere Scura la gravità della situazione, ha incontrato i presidianti a Piazza Italia, rassicurandoli sull’impegno di tutte le istituzioni competenti nonostante la situazione complicata e invitandoli a rivedersi tra dieci giorni, tempo durante il quale si dovrebbe sbrogliare la situazione legata ai pagamenti”.

“Uscire da questo groviglio non è cosa né semplice né rapida, - ammette la sigla - ma allo stesso tempo non è accettabile vedere lavoratori non ricevere stipendio da quasi un anno. Accogliamo perciò l’invito del Prefetto ribadendo al contempo che non interromperemo lo stato di agitazione fino a quando non saranno erogate le mensilità dovute”.