Comunità arbëreshë in Calabria, a novembre Mattarella a San Demetrio Corone

Il prossimo 7 novembre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ed il Presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta, saranno presenti nel Comune di San Demetrio Corone, comunità arbëreshë, per sancire ulteriormente il legame esistente tra i due popoli, in occasione della cerimonia commemorativa del 550esimo anniversario della morte di Giorgio Castriota Skanderberg, che avrà luogo presso il “Collegio Italo Albanese Sant’Adriano”, a motivo del ruolo che il predetto Istituto ha svolto nel Risorgimento italiano ed in quella albanese.