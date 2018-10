Maltempo, Anas: resta interdetta ai mezzi pesanti statale Vibo Valentia

Per consentire l’esecuzione degli interventi di pulizia e messa in sicurezza a seguito degli eventi atmosferici dell’ultimo periodo che hanno causato degli smottamenti sulla strada statale 182 ‘Trasversale delle Serre’, permane la chiusura per i soli mezzi pesanti tra i territori comunali di Torre di Ruggero e Monte Cucco in provincia di Vibo Valentia.

Lungo il tratto, già riaperto ai veicoli leggeri, è in vigore l’interdizione al transito veicolare, dal km 68,000 al km 60,100 in entrambe le direzioni, per i soli mezzi pesanti (autocarri).